Ovada in Randonnée: presentazione in bici

OVADA - Si terrà sabato 14 settembre la presentazione dell'edizione 2019 di “Ovada in randonnèe”, la manifestazione curata da Uà Cycling Team che punta a una visione di ciclismo meno agonistica e più basata su socializzazione e turismo. Per l'occasione la società ha organizzato una giornata su due ruote. Dalle 13.30 è in programma “Tutti in bici”, un giro panoramico in gruppo sulle strade che ospiteranno il prossimo 4 ottobre l'iniziativa. I percorsi sono infatti due: quello da cento chilometri per la pedalata cicloturistica e quello da 200 per la randonnèe vera e proria. Il ritrovo è previsto al Geirino. Dalle 18.00, nella sala congressi dell'ostello del Geirino, la manifestazione vera e propria. «Abbiamo scelto – ha spiegato in più di un'occasione Enrico Ravera, presidente del sodalizio – di tornare un po' alle origine della nostra manifestazione, scegliendo strade diverse, meno battute e suggestive del nostro territorio». Per l'occasione il protagonista sarà Roberto Repetto, ciclista amatoriale tesserato con Uà protagonista in questa estate di diverse imprese “endurance” su due ruote. La sesta edizione partirà da piazza XX Settembre che per un giorno diventerà anche punto di transito arrivo dei partecipanti in arrivo da tutto il nord Italia. Il format prevede partenza libera (entro un orario prestabilito) e la necessità di “velocità di crociera” contenuta ai livelli della cicloturistica.