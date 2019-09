Geirino: scoperta la targa in memoria di Stefano Farina

OVADA - "Il Comune di Ovada in ricordo di Stefano Farina - Arbitro internazionale". Così recita la targa commemorativa scoperta ufficialmente ieri pomeriggio in occasione della seconda edizione del "Memorial" - organizzato da Andrea Oddone con il supporto di alcuni sponsor locali - intitolato proprio al compianto fischietto ovadese, scomparso nel maggio del 2017 all'età di 54 anni per un male incurabile. Ad onorare la memoria dell'ex designatore per la Lega di serie C e successivamente B ci hanno pensato i suoi amici, scesi in campo per una partita amichevole contro i rappresentanti della sezione novese dell'Associazione Italiana degli Arbitri, a cui faceva capo Farina. "Stefano Farina di Novi Ligure". Quante volte, nel corso della sua lunga carriera, gli appassionati di calcio hanno sentito questa frase. Praticamente ogni venerdì prima dei vari fine settimana di calcio giocato. "Ma siamo certi che a lui non sarebbe dispiaciuto sentir parlare di Stefano Farina da Ovada, anzi" hanno raccontato i colleghi dell'Aia guidati da Massimiliano Fortunato, presidente e responsabile amministrativo di una sezione che dallo scorso gennaio è intitolata proprio all'illustre fischietto ovadese. "Un nostro concittadino con cui abbiamo trascorso tanti momenti, che ha saputo portare il nome della nostra città anche al di fuori dei confini nazionali" è il ricordo di Paolo Lantero, sindaco di Ovada. Presente alla cerimonia, officiata da Padre Guglielmo Bottero all'ingresso degli spogliatoi - dove è presente la targa -, anche la moglie Emilia, visibilmente commossa.