L'Acqui gioca e segna L'Ovadese soffre

ACQUI - L'Acqui batte l'Ovadese Silvanese con un secco 2-0 nell'esordio di Coppa Italia. Davanti a un Ottolenghi quasi gremito la formazione diretta da Arturo Merlo ha creato molto, sprecato qualcosa di troppo di fronte al gruppo guidato dal due Benzi Boveri ancora alla ricerca di un'identità apprezzabile. In avvio è proprio la formazione ospite a rendersi pericolosa al 20' con una bella conclusione di Barbato servito in area da Anania. Bodrito blocca a terra. Poi è solo Acqui. Il vantaggio arriva sul capovolgimento di fronte. Rondinelli, dal lato corto destro dell'area, calcia una punizione sul secondo palo; Morabito anticipa di testa Porrata, la palla termina in rete nonostante il tentativo di Lovisolo. Al 30' Massaro, servito da corner sfiora la traversa con una gran sforbiciata. In chiusura sprecano due notevoli occasioni Campazzo, sinistro a lato a tu per tu con Gallo, e Genocchio.

La ripresa non ha un copione troppo diverso. Cala solo il ritmo in un caldo infernale. L'Ovadese di rado si fa viva sul fronte offensivo ma sfiora il pareggio al 26' con Cartosio, da poco entrato, che impegna Bodrito servito in area da Rosset. La rete che fissa il punteggio arriva al 30'. Biorcio dalla sinistra, serve in area Ivaldi che si gira tra due difensori e fa secco Gallo.