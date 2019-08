Dentro la redazione: l'anteprima delle notizie

Un'intervista a Roberto Piana, è l'argomento del primo piano di domani: la guardia venatoria non ha timore a contrapporsi alle dichiarazioni del presidente della Regione Alberto Cirio di qualche giorno fa sul tema della caccia. Cronaca: un'accesa rissa davanti al postamat della stazione di Alessandria che non si placa nemmeno con l'arrivo delle forze dell'ordine, gli sviluppi sul giornale di domani.

Un'inchiesta che parla di badanti e assistenza domiciliare: luoghi comuni da sfatare e tanti problemi da risolvere. Il sindaco Cuttica ci parla del turismo in provincia tra provocazioni, idee e osservazioni, l'approfondimento in edicola domani. Sport: troverete sul giornale la presentazione delle partite di coppa e anche novità per i Grigi.

Questo e molto altro su Il Piccolo di venerdì 30 agosto.