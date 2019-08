Per l'Ovadese vetrina di prestigio a "Aperto per cultura"

OVADA - L’anno scorso i vini del territorio furono serviti al tavolo delle meraviglie. Avrà una ribalta d’eccezione anche nel 2019 l’Ovadese nell’ambito di “Aperto per Cultura”, la manifestazione creata da Ascom e in programma ad Alessandria il prossimo 6 settembre. Non solo vino, che avrà comunque nell’anno del Dolcetto uno spazio di rilievo, ma tutte le produzioni di eccellenza saranno in mostra all’interno di Palazzo Monferrato in piena sintonia con il tema individuato dagli organizzatori “Inno alla vita”. “Grazie alla presenza dello IAT – spiega Mario Arosio, presidente dell’Enoteca Regionale che coordina la partecipazione – sarà proposto un ventaglio molto ampio dei prodotti della nostra zona. La vetrina a nostra disposizione è molto importante nell’ambito di un anno in cui tutto il territorio sta facendo uno sforzo rilevante per promuoversi e farsi conoscere”. Nel corso della serata è prevista anche la rappresentazione dello spettacolo “La nascita del trullo”, creato da Giuseppe Palasciano giovane attore tra i più brillanti allievi di Dario Fo e più volte segnalato in concorsi di prestigio.