I "musici" di Guccini in concerto a Ovada

Insieme hanno accompagnato Francesco Guccini per quasi tutta la sua carriera. Grazie al Festival Attraverso li troviamo insieme sul palco della Civica Scuola di Musica Rebora di Ovada sabato 24 agosto per un concerto gratuito che diventa un evento, con la capienza del giardino raggiunta in pochissimo tempo.

Ovada, da anni sede fissa del festival, conferma così la sua partecipazione calorosa e convinta alla rassegna. Abbiamo scambiato quattro chiacchiere con Juan Carlos “Flaco“ Biondini, chitarrista la cui voce è stata spesso intrecciata a quella di Francesco come nella mirabile “Don Chisciotte”, Vince Tempera, che con i suoi arrangiamenti ha fortemente connotato il “suono” delle canzoni di Guccini, Antonio Marangolo, protagonista con il suo sax di assoli e aperture sonore inconfondibili nelle ballate gucciniane.