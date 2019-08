Geirino: il campo a 11 sarà intitolato a Stefano Farina

OVADA — «Trovo che questa sia una proposta giusta, ci stiamo già lavorando». Le parole del sindaco di Ovada, Paolo Lantero, risalgono allo scorso giugno, in occasione della presentazione di "L'Ovadese al Moccagatta", il volume pubblicato da Stellio Sciutto. Ora il progetto di intitolare il campo principale del Geirino a Stefano Farina potrebbe vedere la luce proprio nel (prossimo) fine settimana dedicato al compianto fischietto ovadese.

Domenica 1° settembre, presso l'impianto polisportivo di strada Grillano, è infatti in programma la seconda edizione del "Memorial Stefano Farina", l'iniziativa promossa da Andrea Oddone grazie al supporto di alcuni sponsor locali. L'appuntamento è per le ore 17.30, con una partita di beneficenza che vedrà coinvolti gli arbitri della sezione novese (Rappresentativa di Novi Ligure) e gli Amici di Stefano. Sarà l'occasione per ricordare la figura di Farina, l'arbitro di serie A e internazionale scomparso nel 2017 all'età di 54 anni per un male incurabile. Terminata la sua carriera ha proseguito la sua esperienza nel monto arbitrale diventando designatore per la Lega di Serie B.

Nel corso della giornata sarà presentata anche la formazione dei "Boys Calcio", che da quest'anno ha una prima squadra che militerà nel campionato di Terza categoria. A seguire è previsto un momento di intrattenimento musicale.