Stage nelle vigne australiane e nei ranch statunitensi

ALESSANDRIA - Gli Usa e l’Australia permettono di arricchire il proprio curriculum professionale in tutti i settori collegati all’agricoltura: così Anga - Confagricoltura Alessandria propone la propria offerta formativa di stage all’estero per giovani agricoltori e studenti di Agraria, di Scienze forestali e di Enologia. “Basta parlare un buon inglese e avere pratica certificata nel settore primario. Per l’Australia avere meno di 30 anni, mentre per gli Usa aver compiuto 21 anni, al resto pensiamo noi” spiega Alessandro Calvi di Bergolo, presidente di Anga Alessandria e componente del comitato di presidenza nazionale.

La formazione in Australia si concentrerà nella pratica nei vigneti del territorio. “Si potrà vendemmiare in Barossa Valley, Limestone Coast, Mount Lofty Ranges,, Riverland, Clare Valley, McLaren Vale, West Australia, Mornington, Peninsula, Clare Valley, North-east Victoria, Yarra Valley, North-west Victoria, North Tasmania, Hunter Valley o Riverina”. Iscrizioni da settembre con partenza ad inizio anno nuovo, gennaio 2020.

Negli Usa ci sarà spazio in diversi settori agricoli, invece. Non solo l’esperienza californiana per il vitivinicolo da Sonoma alla Napa Valley, ma anche l’Oregon, in particolare Willamette Valley con i suoi Pinot noir e Chardonnay, o lo stato di Washington famoso per la produzione di vini pregiati. I giovani agricoltori e studenti potranno cimentarsi anche nella formazione all’interno dei grandi allevamenti di suini oppure nei ranch statunitensi, passando dalla ricerca applicata sugli alberi da frutta, ai programmi di silvicoltura e gestione delle risorse forestali in collaborazione con l’Us Forest Service.

“E’ un’opportunità formativa da cogliere al volo – conclude il presidente dei Giovani di Confagricoltura Calvi - I tirocini vengono cuciti su misura partendo dal proprio progetto di crescita professionale e permettono di arricchire le proprie competenze, confrontando metodi diversi, ma anche approcci culturali e colturali assai distanti dai nostri”.

Per ulteriori informazioni scrivere a anga@confagricoltura.it e in copia conoscenza a r.sparacino@confagricolturalessandria.it (segreteria provinciale Anga).