L'ultra maratoneta Oliveri presenta il suo libro

NOVI LIGURE — “Andar per schegge tra sogno e follia” è il titolo del libro di esordio di Massimo Oliveri, edito dalla Vallescrivia, che verrà presentato domani, giovedì 22 agosto alle 18.00 al circolo Ilva di corso Piave 2 a Novi Ligure. A dialogare con l’autore sarà il giornalista sportivo Marco Gotta.

Il volume è un’autobiografia intercalata dal richiamo di canzoni, citazioni, pagine del proprio diario, in cui Oliveri, docente di Scienze Motorie e Sportive, preparatore fisico delle Squadre Nazionali di tennistavolo femminile e ultramaratoneta per ricerca personale e solidarietà collettiva, ricostruisce un perenne desiderio di competizione – innanzitutto contro se stesso – che lo porta, per gradi successivi di difficoltà, ad affrontare l’impresa di percorrere, di corsa e a piedi, il tragitto della classicissima ciclistica Milano-Sanremo. Sullo sfondo, la provincia italiana degli ultimi quarant’anni, ma anche i ricordi legati al territorio del Basso Piemonte, che Massimo ha percorso in lungo e in largo col suo messaggio di dignità e di solidarietà umana.