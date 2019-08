Ornano al Geirino a settembre

OVADA - In scena andrà il racconto di una vita profondamente segnata da esperti di animali, registi bipolari, muratori di Renzo Piano e life coach. E’ “Anthology”, lo spettacolo che Antonio Ornano, il popolare comico di Zelig, porterà al Geirino il prossimo 14 settembre alle 21.00. La serata, organizzata da Servizi SportivI, rappresenta il terzo e ultimo appuntamento della rassegna “Artisti docg” che ha già portato in città Gene Gnocchi e Mogol. Ornano porterà sul palco le schizofrenie di un uomo che deve fare i conti con le sue inadeguatezze e le fragilità. Il tutto in una chiave comica che è il registro più apprezzato dell’artista. Per informazioni e prenotazioni: 346.42.67.512 oppure 0143.83.56.54 (Segreteria delle Piscine).