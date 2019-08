Alla scoperta della prima Ovadese Silvanese

SILVANO D'ORBA - Una settimana di allenamenti, con l'esclusione del giorno di Ferragosto. C'è grande curiosità per scoprire la prima Ovadese Silvanese della stagione. L'appuntamento è per domani, dalle 16.30 presso il campo sportivo di Castellazzo. In programma il triangolare con la squadra di casa, i ragazzi del duo “Benzi – Boveri” e il Baiardo, formazione ligure in preparazione per il prossimo campionato di Eccellenza. Subito quindi due avversari di livello per un gruppo fortemente rinnovato in vista del ritorno nel campionato di Promozione. Tra le fila della formazione di casa attesa per bomber Mattia Piana, ovadese da anni protagonista della squadra quest'anno guidata da Roberto Adamo. In casa ovadese, al netto delle situazioni dettate dalla prima settimana di lavoro, l'occasione per verificare le prime scelte, specie tra centrocampo e attacco dove c'è abbondanza di opzioni per la coppia in panchina.