Recital pianistico nella Notte bianca di Voltaggio

VOLTAGGIO — Il pianista Alessandro Marano sarà il protagonista del prossimo appuntamento delle Settimane Musicali Internazionali organizzate nei borghi della val Lemme e dell’Oltregiogo. Il concerto è inserito nella manifestazioni in programma nella Notte Bianca di Voltaggio venerdì 23 agosto. Il recital pianistico si terrà alle 21.00 nella pinacoteca dei Frati Cappuccini. Marano ritornerà nel borgo vallemmino dopo tre anni, incantato dal luogo, e saprà affascinare il pubblico nel suonare e nel raccontare la musica, eseguendo un programma davvero interessante.

Brillante pianista, Alessandro Marano si forma nella scuola pianistica del maestro Giuseppe Maiorca al conservatorio di musica Giacomantonio di Cosenza; frequenta per otto anni la Foundation Paul Hindemith di Blonay in Svizzera, seguendo i corsi internazionali di alto perfezionamento pianistico. Ha ottenuto premi, menzioni speciali, borse di studio e riconoscimenti musicali di ogni genere; svolge una intensa attività concertistica. Solista apprezzato per la serietà e la profondità delle sue interpretazioni, si dedica alla ricerca, allo studio e all’esecuzione delle composizioni di Franz Liszt.

Le Settimane Musicali Internazionali sono organizzate dall’associazione Musica & Cultura Pentagramma in collaborazione con l’associazione Oltregiogo e i Comuni ospitanti. I proventi derivanti dalle offerte di ingresso ai concerti verranno devoluti alla Lilt di Novi Ligure per sostenere progetti in campo oncologico sul territorio provinciale. Il concerto di Voltaggio verrà realizzato anche grazie alla collaborazione con l’associazione Arcangelo e l’amministrazione comunale.

Le Settimane Musicali Internazionali proseguiranno a settembre, più precisamente sabato 14, a Castelletto d’Orba con il concerto del Ferdis Piano Duo, composto da Federico Distefano e Federico Ferlito.