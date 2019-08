Rocca Grimalda: il voto sarà in primavera

OVADA - Si dovrà attendere fino alla primavera prossima per il rinnovo della Giunta di Rocca Grimalda dopo la scomparsa, poco meno di un mese fa, del sindaco Antonio Facchino. Davvero stretti i tempi perché si arrivi al voto, in caso di elezioni politiche nel prossimo autunno. Sull'ipotesi di un “election day” ha frenato la Questura di Alessandria per la quale non ci sarebbero tempi tecnici e i necessari decreti.