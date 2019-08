Cambio della guardia per il Consorzio Servizi Sociali

OVADA - Si concretizzerà a settembre il passaggio di consegne alla guida del Consorzio Servizi Sociali dell'Ovadese tra Emilio Delucchi, direttore dell'ente dal momento della creazione che andrà in pensione, a Gianni Zillante, vincitore del concorso espletato negli scorsi mesi, da più di dieci anni responsabile dei servizi dell’area amministrativa e finanziaria del Consorzio stesso. «Credo – spiega lo stesso Delucchi – sia stato fatto un buon lavoro. In questi anni abbiamo realizzato interventi importanti nel campo dell'assistenza alla disabilità e del sostegno ai bambini con problemi di disagio. Nello stesso periodo è stata molto potenzia l'assistenza domiciliare. Lascio un ente molto solido dal punto di vista dei conti che ha saputo esprimere una forte visione nel campo delle politiche sociali e si è segnalato per la capacità progettuale innovativa». Dall'ultimo bilancio di previsione approvato per l'anno in corso si evidenziano 3.100 interventi di servizio sociale professionale; di questi 578 sono stati rivolti ai minori, 599 a favore di anziani non autosufficienti, 301 a favore di adulti disabili. La fetta più grossa, poco più di 1.300, rivolti a cittadini in età adulta che vivono problemi di diversi tipo. Il successore ha 46 anni, una laurea in Giurisprudenza e un diploma di specializzazione per le professioni legali.