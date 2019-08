Piazza XX, il marciapiede in attesa di completamento

OVADA - Si attende solo il via libera dell'Arpa per avviare il completamento dei lavori in piazza XX Settembre, la porzione di marciapiede da ultimare nell'ambito del restyling dell'intera area accanto ai negozi. Lo scorso 15 maggio era emerso come nell'ambito dei lavori preliminare fossero stati trovati rifiuti gestiti e trasportati in maniera illecita. Dal ritrovamento si era arrivati a otto denunce da parte dei Carabinieri Forestali di Ovada. Nel frattempo i lavori di rifacimento del marciapiede sono proseguiti sui due lati della piazza, in via Torino e piazza Matteotti. Nella prima metà del mese di agosto sarebbe infatti in programma il completamento con l'installazione delle panchine e degli arredi urbani. In un secondo momento l'allestimento delle aiuole ricavate dalla superficie più larga.