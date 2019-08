Dai pazienti un grazie a "Dado" Spotorno"

OVADA - Per tanti ovadesi è semplicemente “Dado”. Giacomo Spotorno per trentasette anni è stato un importante punto di riferimento del reparto di Fisiatria dell'ospedale di Ovada, occupandosi di tante problematiche. Arrivato il momento della pensione sono stati tanti i pazienti che prima con una segnalazione, poi con una lettera firmata inviata in redazione hanno voluto salutarlo. «Un ringraziamento – si legge – per la professionalità e la profonda umanità con le quali ha svolto il suo lavoro».