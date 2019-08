La Croce Verde acquista la sua sede

OVADA - Si è completata due giorni fa l'acquisizione da parte della Croce Verde Ovadese dell'edificio che rappresenta la sede dell'associazione dal 1957. L'immobile, situato all'angolo tra via Carducci e largo 11 gennaio (in questa data del 1946 fu fondata la pubblica assistenza) è stata ceduta dall'Asl Al per mezzo di un bando pubblico. L'offerta della Croce è stata di 304.500 euro su una base d'asta da 304 mila. Per l'associazione si completa un progetto nato qualche anno fa su mandato di tutti i soci, parte la progettazione degli interventi di recupero e valorizzazione di un luogo che rappresenta un valore identitario per tanti militi di diverse generazioni. (Maggiori dettagli su “l'ovadese” in edicola da giovedì 1 agosto).