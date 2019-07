Il jazz di Gianni Coscia in concerto a Cà Mimia

OVADA - La fisarmonica è il suo strumento prediletto, ma guai a chiamarlo "fisarmonicista". Gianni Coscia è un personaggio amabile, ma assai difficile, musicista per insopprimibile vocazione che affida ricordi, sogni e lampi di umorismo allo strumento "misterioso" che suona durante i concerti. Il musicista alessandrino sarà il protagonista della serata di sabato (3 agosto), in programma a Cà Mimia, l'agriturismo di Tagliolo Monferrato che ospiterà lo spettacolo "La misteriosa fisarmonica della Regina Loana".

Ad essere misterioso è proprio lui, Gianni, jazzman e avvocato di successo, compagno di liceo di Umberto Eco, instancabile nomade – da Roccella Jonica a Tokio, San Francisco, Montreal, Teheran –, come tutti i nomadi non si staccherebbe mai dalla sua patria, Alessandria. Ha suonato con i più importanti jazzmen dello scenario internazionale. Innumerevoli i suoi album, a partire dall'ultimo, omonimo dello spettacolo, ispirato – non a caso – al libro di Umberto Eco dal titolo ‘La misteriosa fiamma della Regina Loana’. La formula prevede un piccolo aperitivo di benvenuto, spettacolo e cena a 30.00 euro a persona. L'inizio del concerto è previsto alle ore 20.00