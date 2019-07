Amico del bosco: tradizione che si rinnova

OVADA - E' stato assegnato a Tomasino Odone, meglio conosciuto come Gianni della Moiassa”, il premio “Amico del bosco” per il 2019. L'iniziativa, creata tanti anni fa dalla Saoms di Costa di Ovada, intende essere un riconoscimento per chi si prodiga nella conservazione e nella valorizzazione della natura nella porzione di bosco tra la frazione e il confine con la Liguria. Ed è proprio quello che Odone ha fatto con l'omonima azienda agricola di cui è titolare in località Termo. Il premio è stato consegnato domenica scorsa dal presidente della Saoms Giuliano Gaggero, alla presenza del responsabile della chiesa di Santa Lucia Carlo Gaggero e del parroco che ha officiato la Messa.