Ultraleggero cade in autostrada, morto il pilota

ALESSANDRIA - Tragedia dei cieli poco fa nell'Alessandrino. Un ultraleggero si è schiantato sull'autostrada A26, nella zona di Astuti. Morto il pilota.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e l'elisoccorso. Al momento non si conoscono altri particolari, le squadre stanno intervenendo.

I resti del velivolo si trovano lungo la corsia di emergenza. La dinamica dell'accaduto deve essere accertata. Sembra non siano state coinvolte auto in transito.

L'ambulanza della Croce Verde arrivata sul posto ha soccorso un dipendente del centro commerciale Bennet che si trovava in stato di choc dopo aver visto i resti di pilota e velivolo. L'uomo, sentito il forte rumore, è infatti corso (in salita) lungo la scarpata raggiungendo l'autostrada per capire cosa fosse accaduto. La scena che si è presentata ai suoi occhi è stata terribile. Per lui non è stato necessario in trasporto in ospedale. Seguono aggiornamenti.