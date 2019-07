Fondazione Uspidalet, Alla Kouchnerova presidente onorario

ALESSANDRIA - Assemblea straordinaria della Fondazione Uspidalet Onlus: "Un momento - ha spiegato il presidente, Bruno Lulani - per approvare alcune modifiche dello statuto, per adeguarlo alle normative nazionali e adattarlo alle necessità della vita della Fondazione. Queste prevedono l’allargamento della base del Consiglio, l’istituzione degli 'amici della Fondazione' (un organismo che supporterà e stimolerà la Fondazione affinché possa contare su un sostegno finanziario sempre maggiore) e l’inserimento della figura del presidente onorario per dare merito a chi ci ha permesso di lavorare bene".

E proprio il titolo di presidente emerito è stato conferito ad Alla Kouchnerova: "Un modo per riconoscere la gratitudine della onlus a una persona che tanti anni ha speso per la Fondazione e l’ha fatta crescere con attenzione, amore e dedizione, portandola alla ribalta provinciale e nazionale e consentendo la realizzazione di 77 progetti".