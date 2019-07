Casa di Carità: corsi pubblicizzati alle sagre

OVADA - Estate, fioriscono le sagre soprattutto nell’Ovadese e il Centro Oratorio Votivo Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri di Ovada propone il suo originale menù. Ovviamente non piatti tipici da consumare in quanto a questi pensano già gli organizzatori delle feste; alle portate vengono abbinati i corsi di formazione professionale attraverso tovagliette biodegradabili sistemate sui tavoli sui cui si poggia il cibo. Così l’Oratorio Votivo ne fatto stampare una prima quantità considerevole e consegnate alla Sagra del Gnocco di Molare, a Trisobbio per le lasagne, alla Pro Loco di Cremolino per la “Sagra delle tagliatelle”. Si proseguirà poi ad agosto con il Polentone di Molare la Peirbuieira di Rocca Grimdalda e le trofie al pesto di Belforte Monferrato oltre ad altri appuntamenti per i quali sono in corso contatti. “Abbiamo pensato a un qualcosa di originale, invece dei soliti manifesti – spiega la direttrice del Centro Raffaella Pastorino – per pubblicizzare i nostri corsi. Speriamo di coinvolgere il maggior numero di utenti per i nostri corsi”.