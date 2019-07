Week end ricco di sagre e appuntamenti

OVADA - Ancora un fine settimana per tutti i palati nell'Ovadese. Tra sabato e domenica si moltiplicano le occasioni per gustare specialità tipiche locali e ascoltare buona musica. A Silvano è il fine settimana dedicato alla “Festa dell'Unità”, giunta alla sua 69° edizione. Tre giorni di gastronomia e musica all'interno del campo sportivo Rapetti nel ricordo di Giorgio Arcella, segretario della sezione del Partito Democratico del paese scomparso qualche anno fa e organizzatore della manifestazione. E domani sera, tra le iniziative collaterali alla festa, dalle 18.00 la partita tra i giocatori allenati dal grande “Mago”, protagonista di tante vittorie nei campionati della provincia di Alessandria. Domenica 28, dalle 9.30, mostra statica di veicoli d'epoca in collaborazione con l'associazione “Le veterane di San Pancrazio”. A Moltaldo Bormida, in frazione Gaggina, apre i battenti domani sera, venerdì 26 luglio, la tradizionale Sagra dello Stoccafisso a cura dell'associazione “Insieme per la Gaggina”. A Lerma, sabato 27 luglio, dalle 19.00 è in programma presso il campo sportivo del paese la “Festa Cowntry” con street food e animazione con balli e musiche. A Cremolino, all'interno del campo sportivo, da domani sera a domenica la “Sagra del pesce”. Si rinnova anche l'appuntamento con la “Festa del Bosco”, l'iniziativa coordinata dalla Saoms di Costa di Ovada. Il programma prevede per domenica 28 luglio il pranzo nella sede dell'associazione e, dalle 16.00, la Messa a Santa Lucia. Con l'occasione sarà svelato anche il nome de “L'amico del bosco”, il riconoscimento consegnato ogni anno a un personaggio che si sia distinto nella cura del verde della collina oltre la frazione.