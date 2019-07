Rocca piange il sindaco Facchino

ROCCA GRIMALDA - Grande il cordoglio a Rocca Grimalda per la perdita di Antonio Facchino, dallo scorso 26 maggio primo cittadino del paese dopo aver guidato l'unica lista presentatasi in paese. Facchino, originario di San Giorgio la Molara, paese della Campania, si era trasferito in giovane età con la famiglia a Rocca Grimalda dove è nata l'azienda vitivinicola Val del Prato. Facchino è stato tra i protagonisti della crescita di una realtà mette assieme la produzione delle uve, la vinificazione e l'allevamento del bestiame. «Un grande lavoratore – lo ricorda l'ex sindaco del paese Enzo Cacciola – una persona ben voluta da tutti per le sue doti umane». Nel corso della sua vita Facchino ha ricoperto diverse cariche dirigenziali all'interno della CIA ed è stato presidente del Consorzio di Tutela del Dolcetto Doc. Facchino aveva 65 anni. (Pezzo in aggiornamento).