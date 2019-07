Gianni Gomme torna a vincere il Don Salvi

OVADA - Non è la prima volta che la squadra iscritta con il nome e lo sponsor di "Gianni Gomme" si impone al torneo "Don Salvi". E' capitato anche in questa 19° edizione, dopo due anni di dominio de "Gli Apicoltori". Ad emulare il successo ottenuto nel 2016 ci hanno pensato gli attuali portacolori del team ovadese, che in finale si sono sbarazzati di Impero Sport. Sei a tre il risultato finale, con le doppiette di Panariello e Sorbino - oltre alle singole marcature siglate da Bisio e Pesce - che hanno fatto pendere l'ago della bilancia dalla parte dei neroverdi. Per gli sconfitti, che comunque sono riusciti a concludere la competizione al secondo posto, si registra la doppietta di Di Cristo e un gol di Dionello.

Podio anche per Pinu Coinova che, grazie al 6-4 impartito alla Pizzeria Napoli - tripletta di Valle, doppietta di Ciliberto e un gol di Bruzzone per i detentori del podio, doppiette di Bono e Barbato per i quarti classificati - nella "finalina". Il premio Fair Play messo in palio in tutte le edizioni dal Rotary Club Ovada del centenario è stato assegnato alla Tenuta Gaggino da parte del neo presidente Franco Camera. Capocannoniere del torneo Gennaro Sorbino di Gianni Gomme. Per l’Amministrazione Comunale sono intervenuti i consiglieri Pinuccio Ferrari, Alberto Trivelli e Luisa Russo, quale segno di riconoscenza per l’impegno degli organizzatori che ogni estate propongono un appuntamento per i giovani.