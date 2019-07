Martina e Kira sono pronte. Corrono per Me.dea

Martina e Kira sono pronte. Con la spinta dell'affetto e dell'entusiasmo che hanno ricevuto al brindisi di saluto davanti alla sede di Me.dea: i familiari, gli amici, gli sponsor. E le operatrici dell'associazione e del centro antiviolenza, che la giovane ovadese, allenatrice e personal trainer, conosce bene perché da anni partecipa al torneo di calcio.

Fra poche ore Marty e la sua cagnolina inizieranno il cammino verso Roma, 680 chilometri sulla Via Francigena, arrivo previsto nella capitale il 3 agosto.

Il via domenica, alle 6, da Piacenza, ogni giorno 25/30 chilometri, il via all'alba. I centri antiviolenza della rete Dire aspettano le protagoniste di 'La Forza è Donna'. Che hanno il sostegno di alcune aziende, dei Lions e di singole persone che hanno 'adottato' una tappa. Il ricavato per la Casa Rifugio di Me.dea. Il Piccolo, media partner, racconterà i 28 giorni, collegandosi con Martina