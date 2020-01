Confagricoltura: al via le Assemblee di Zona per delineare l’azione sindacale

PROVINCIA - Partirà Il 15 gennaio prossimo il ciclo di Assemblee di Zona di Confagricoltura Alessandria, momento basilare per l’azione sindacale dell’associazione agricola. Il presidente provinciale Luca Brondelli di Brondello, il presidente di Zona, il direttore provinciale Cristina Bagnasco e il direttore di Zona sosterranno i lavori assembleari con l’ausilio dei capi servizio che svolgeranno alcuni interventi specifici di natura tecnica, economica, fiscale e assicurativa. Gli incontri si terranno con il contributo dell’azienda Petrolia Srl di Alessandria.

“Associati e dirigenti sono chiamati a partecipare per definire insieme le linee guida del prossimo futuro per supportare le imprese agricole e il territorio nella loro crescita in termini economici, valoriali e di visibilità” afferma il presidente provinciale, Luca Brondelli.

Questo il calendario degli incontri: mercoledì 15 gennaio alle 9 si parte con l’Assemblea di Zona di Tortona nella Sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona in via Emilia 168 a Tortona; venerdì 24 gennaio alle 9.30 sarà la volta dell’Assemblea di Zona di Casale Monferrato all’Agriturismo Bottazza in Strada Vecchia per Pozzo Sant’Evasio 9 a Casale. Si prosegue martedì 28 gennaio alle 9.30 a Palazzo Robellini in Piazza Levi 5 ad Acqui con l’Assemblea di Acqui Terme-Ovada; giovedì 30 gennaio alle 9.30 si svolgerà l’Assemblea di Zona di Novi Ligure nell’Ufficio Zona di via Isola 22 a Novi Ligure. L’ultimo appuntamento è fissato lunedì 3 febbraio alle 9.30 nel capoluogo presso l’Hotel I Due Buoi in via Cavour 32 per l’Assemblea di Zona di Alessandria.

Come da qualche tempo, anche quest'anno dopo tutte le Assemblee di Zona vi sarà un aperitivo o un pranzo conviviale.