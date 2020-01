La protesta unisce automobilisti e pendolari

OVADA - Quasi duecento persone hanno accompagnato idealmente con la loro presenza sotto agli uffici della Prefettura di Genova l'incontro tra i sindaci della Valle Stura e il Prefetto Carmen Perrotta convocato per fare il punto sulla grave emergenza mobilità determinata negli ultimi mesi dai problemi sul tratto Ovada - Genova dell'A26 e sulla linea ferroviaria un modo per far sentire la voce di tante persone che vivono disagi quotidiana. La manifestazione nel capoluogo ligure è stata accompagnata dalla chiusura di tante attività economiche, specie in Valle Stura, in segno di protesta.

