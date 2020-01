A26: ancora disagi per chi viaggia verso la Liguria

OVADA - È davvero un inizio anno da incubo per chi viaggia verso Genova, da sempre meta di tanti lavoratori e studenti, e la vicina Liguria. Ai problemi ormai cronici dell'Acqui-Genova - stroncata anche da Legambiente che, alla fine del 2019, l'ha inserita nuovamente nel rapporto annuale "Pendolaria" citandola come una fra le dieci peggiori linee ferroviarie d'Italia -, dallo scorso novembre si sono aggiunti problemi su problemi anche alla soluzione autostradale, visto che lungo i venticinque chilometri dell'A26 che separano il casello di Ovada sono disseminati di restringimenti di carreggiata (si viaggia sovente su due corsie in entrambe le direzioni) a cui si aggiunge il bypass (necessario per sopperire al crollo di una volta all'interno della Galleria Bertè, avvenuto lo scorso 30 dicembre) oltre Masone che causano code, disagi e tempi di percorrenza spesso, in alcune ore del giorno, più che raddoppiati. Il servizio completo è disponibile sul numero de "l'ovadese" in edicola da oggi, giovedì 9 gennaio.