Via San Paolo: modifiche alla viabilità per lavori

OVADA - Saranno in vigore il 13, 14 e 16 gennaio prossimi le modifiche alla circolazione disposte per via San Paolo sottoposta a lavori di sostituzione di delle tubazioni aeree del gas. In particolare, tra le 9.00 e le 19.00, sarà interdetta la circolazione dei veicoli tra via Torino e piazza San Domenico. Tra piazza San Domenico e piazza Assunta sarà istituito un doppio senso di marcia provvisorio con relativo limite di velocità a 20km/h.