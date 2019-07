Bloccano la Acqui - Genova: tre denunciati

Tre persone sono state denunciate per interruzione di pubblico servizio da parte dei Carabinieri della Stazione di Ovada, tre uomini di 25, 62 e 76 anni. Alcuni giorni fa, era pervenuta sul numero di emergenza 112 la segnalazione che sulla SS456 del Turchino, all’altezza di Prasco, il passaggio a livello era chiuso da diverse decine di minuti. Inviata una macchina sul posto si evidenziava come il passaggio a livello era essenzialmente bloccato da tre autovetture che, pur vedendo le sbarre in fase di discesa, avevano proseguito la rimanendo bloccate tra le sbarre e obbligando il traffico ferroviario a fermarsi. Il personale intervenuto, dopo aver fatto spostare le autovetture e fatto transitare in sicurezza i treni fermi nei pressi, hanno condotto le persone negli uffici del Comando per la redazione degli atti di rito. I Carabinieri ricordano, al fine di evitare incidenti peggiori, che nel momento in cui si accendono le luci rosse di un passaggio a livello vige l’obbligo giuridico di fermarsi e attendere che le sbarre, che nel frattempo si stanno chiudendo, si riaprano.