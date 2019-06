Via lung'Orba: le modifiche alla viabilità

Parte di fatto oggi il cantiere per l'asfaltatura di via lung'Orba. Cinque giorni ( i lavori sono previsti fino a venerdì) in cui sarà messa a dura prova la viabilità cittadina. Per l'occasione l'Ufficio Tecnico ha messo a punto una serie di modifiche con l'obiettivo di alleviare al massimo i disagi, che comunque ci saranno, generati dal senso unico necessario per le operazioni. La direzione sarà quella da piazza Castello a piazza XX Settembre, la stessa che dovranno prendere anche tutti i veicoli che si immetteranno su via Lung’Orba da via Capitano Oddone, salita Cappuccini, largo 11 gennaio 1946 (in zona Croce Verde) e dalla strada che porta al ponte «della Veneta». Ma il rischio maxi ingorgo è dietro l’angolo.